Vor 27.260 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion schoss Jann George (27.) die Gäste in Führung. Moussa Koné (55.) glich für Dynamo aus. Den entscheidenden Treffer zum Sieg markierte Florian Ballas (89.).

Seit zehn Spielen hatte Dresden gegen Regensburg nicht mehr verloren, gewann dabei sogar sieben Duelle. Doch das Zepter hatten zunächst die Gäste in der Hand. Nach einem beherzten Schuss ans Außennetz (26.) machte es George im darauffolgenden Angriff besser: Reaktionsschnell nutzte er einen Patzer der Dynamo-Abwehr und schoss aus neun Metern zur Führung ein.

Offener Schlagabtausch nach der Pause

Nach dem Wechsel war es ein offener Schlagabtausch. Als Koné halbrechts im Strafraum bedient wurde, vollendete er gekonnt zum 1:1. In der Schlussphase präsentierten sich beide Teams eher ideenlos. Dann nahm der nicht fehlerfrei spielende Ballas einen Querpass vom eingewechselten Sascha Horvaths auf und wuchtete den Ball aus 22 Metern ins linke Eck.

Dresden zum Sachsenduell nach Aue

Am 8. Spieltag empfängt Jahn Regensburg den Hamburger SV am Samstag (28.09.2019). Dynamo Dresden tritt sonntags zum Sachsenduell bei Erzgebirge Aue an.

sid/red | Stand: 22.09.2019, 15:32