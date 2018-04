Mit 4:0 (1:0) gewann Kiel in Dresden und hat nun zumindest bis zum Nürnberger Gastspiel in Ingolstadt nur noch einen Punkt Rückstand auf Platz zwei. Zudem stellten die Störche den Fünf-Punkte-Vorsprung auf Platz vier wieder her. Dynamo Dresden bleiben bei nur drei Punkten Vorsprung auf Platz 16 die Sorgen im Abstiegskampf erhalten.

Kiels Trainer Anfang weicht Fragen um Wechsel aus

Allerdings könnte Kiel bald seinen Trainer verlieren. Vor dem Spiel hatte sich Markus Anfang nicht zu den Gerüchten um einen angeblichen Wechsel zum Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln geäußert. "Ich konzentriere mich voll auf das Spiel gegen Dresden, alles andere ist irrelevant. Es geht nicht um meine Person" , sagte er bei Sky.

Dresden vergibt vom Punkt, Kiel trifft

Schon zur Pause führten die Kieler verdient. Holsteins Dominick Drexler war von Marcel Franke gefoult worden, Kingsely Schindler erzielte die Kieler Führung (28.). Zuvor hatten die Dresdner ihrerseits die gleiche Chance vergeben, als Moussa Kone mit einem Foulelfmeter an Torwart Kenneth Kronholm scheiterte (4.).