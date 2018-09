Greuther Fürth gewann das Verfolgerduell bei Dynamo Dresden am Sonntag (30.09.2018) mit 1:0 (0:0) nach einem Tor durch Daniel Keita-Ruel (85.) und klettert nach dem vierten Saisonsieg zunächst einmal auf Platz zwei. Für Keita-Ruel war es im achten Spiel bereits das sechste Saisontor.

Für Dresden war es nach zuletzt zwei Siegen hintereinander ein kleiner Rückschlag. Nach der zweiten Niederlage im fünften Spiel unter dem neuen Trainer Maik Walpurgis belegen die Sachsen Platz acht in der Tabelle.

Dresdens Durmic hat Pech

Vor 27.750 Zuschauern begannen beide Teams äußerst vorsichtig und trauten sich zunächst nicht weit in die gegnerische Hälfte. Fürths Sebastian Ernst traf aus spitzem Winkel das Außennetz (16.), das war es dann schon. Dresden kam erst kurz vor der Pause zu zwei ersten Abschlüssen - doch die hatten es dann gleich in sich: Nach einem Pass von Patrick Ebert zog Rico Benatelli ab, doch Fürths Keeper Sascha Burchert war rechtzeitig auf dem Posten (40.).

Fünf Minuten später hätten die Gastgeber dann in Führung gehen müssen. Dario Dumic kam nach einem Kopfball von Marco Hartmann aus naher Distanz frei zum Schuss, traf aber nur die Querlatte (45.+1).

Fürth dominiert Halbzeit zwei

Nach der Pause übernahmen die Gäste aus Fürth die Kontrolle über das Spiel und erspielten sich mit zunehmender Spieldauer auch gute Möglichkeiten. Erst traf Lukas Gugganig mit einem Distanzschuss den Außenpfosten (51.), dann setzte der eingewechselte Fabian Reese einen Schuss nur wenige Zentimeter am rechten Pfosten vorbei (59.).

Bis weit in die Schlussphase hinein sah es nach einem torlosen Remis aus, doch dann hatte Keita-Ruel seinen großen Auftritt. Auf Vorlage von Maximilian Wittek traf er mit einem satten Linksschuss aus 15 Metern zum 1:0-Siegtreffer.

Für die Spielvereinigung aus Fürth geht es am kommenden Samstag (06.10.2018) mit einem Heimspiel gegen Jahn Regensburg weiter, Dresden tritt zeitgleich zum Derby in Magdeburg an.