Berlin kontrollierte beim 0:0 in Dresden am Sonntag (07.04.2019) vor allem in der ersten Hälfte, spielte sich aber zu wenige Torchancen heraus. Nach der Pause blieb die Partie zunächst arm an Höhepunten, einige Dynamo-Fans quittierten die Leistung gar mit Pfiffen. Aber in der Schlussphase wurde Dresden gefährlich und hatte sogar die Führung auf dem Fuß, sodass das Remis am Ende leistungsgerecht war.

Berlin drei Spiele ohne Sieg

Union wartet nun schon seit drei Spiele auf einen Sieg, hielt seien Vorsprung als Tabellendritter auf den SC Paderborn aber bei zwei Punkten. Mit 48 Zählern steht Union drei Punkte hinter dem Hamburger SV, der am Montag zum Abschluss des 28. Spieltags noch den 1. FC Magdeburg empfängt. Dresden baute seine niederlagenfreie Serie auf fünf Spiele aus.

Für Dynamo geht es am Samstag (13.04.19) beim SV Sandhausen weiter. Einen Tag zuvor empfängt Union Berlin den SSV Jahn Regensburg.

sid/dpa | Stand: 07.04.2019, 15:29