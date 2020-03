Dank eine Doppelpacks von Patrick Schmidt (44., 59. Minute) drehte Dynamo am Sonntag (08.03.2020) einen 0:1-Rückstand gegen Aue durch einen frühen Treffer von Jan Hochscheidt (7.) in einen wichtigen 2:1 (1:1)-Sieg.

Mit dem zweiten Erfolg in Folge schließt Schlusslicht Dresden im Abstiegskampf mit 24 Punkten zu den Konkurrenten aus Karlsruhe (24 Punkte) und Wehen Wiesbaden (25 Punkte) auf. Auch das rettende Ufer ist jetzt nur noch vier Zähler entfernt. Aue wartet seit dem 1. Spieltag weiter auf den zweiten Auswärtssieg und belegt mit 34 Punkten Platz acht.

Aue startet stark, Dynamo kommt zurück

Die Gäste aus Aue erwischten zunächst den besseren Start. Schon mit der ersten Aktion der Veilchen traf Marko Mihojevic nach einer Freistoßflanke von außen per Kopf nur den Pfosten (2.). Wenig später war der Ball aber drin, als Hochscheidt mit einem schönen Lupfer aus dem Strafraum zum 1:0 für die Gäste traf (7.).

Dresden strampelte sich erst gegen Ende des ersten Durchgangs frei. Nach einem Ballgewinn ging Godsway Donyoh über die linke Seite nach vorne. Den Querpass nach innen verwertete Schmidt zum 1:1-Ausgleich (44.). Danach hatten die Dresdner durch Simon Makienok sogar noch vor dem Pausenpfiff zwei Möglichkeiten, die Partie zu drehen.

Traumtor zur Dresdner Führung

Anfang der zweiten Halbzeit übernahm Dresden dann endgültig das Kommando auf dem Platz. Nach zwei guten Einschussmöglichkeiten sorgte Schmidt mit einem Traumtor für die verdiente Führung. Nach einer Hereingabe von links nahm er den Ball im Strafraum mit dem Rücken zum Tor an und traf per Fallrückzieher aus elf Metern zum 2:1 (59.).

Aue kam erst in der Schlussphase ein bisschen auf, aber Dynamo verteidigte die Führung. In einer hektischen Nachspielzeit sah Aues Calogero Rizzuto nach einem Gerangel noch die Gelb-Rote Karte (90.+2). Am Sonntag (15.03.20) geht es für Dynamo im Abstiegskampf bei Hannover 96 weiter. Erzgebirge Aue empfängt einen Tag zuvor den SV Sandhausen.