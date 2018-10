Im Derby hätten durchaus einige Tore mehr fallen können. Am Ende blieb es bei den Treffern durch Philipp Riese (24., Aue) und Moussa Kone im direkten Gegenzug (25.). In der 53. Minute sah Nicolai Rapp (Aue) außerdem die Gelb-Rote Karte nach wiederholtem Foulspiel.

Vor allem Dresden drückte in der zweiten Hälfte aufs Tor der Auer, doch die Gäste verteidigten den Punkt mit Leidenschaft und verdienten ihn sich so am Ende auch.

Beide Teams kommen nicht voran

Das Remis bringt beiden Teams in der Tabelle nicht viel. Dresdren bleibt mit nun 13 Punkten im mittleren Mittelfeld. Aue kann sich mit zehn Punkten nach unten nicht allzu weit absetzen.

Dynamo Dresden reist am kommenden Spieltag zu Union Berlin. Erzgebirge Aue empfängt Arminia Bielefeld.