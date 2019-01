Die Hamburger verloren bei Darmstadt 98 am 19. Spieltag nach einer Führung noch mit 1:2 (1:0) und stehen in der Tabelle mit 34 Punkten zunächst weiter auf dem dritten Platz. Herbstmeister Hamburger SV und der 1. FC Köln können sich im Verlauf des Spieltags damit auf sechs bzw. fünf Punkte absetzen.

Führung durch Miyaichi reichte nicht

Ryo Miyaichi erzielte in der 37. Minute nach Flanke von Mats Möller Daehli mit der ersten Tormöglichkeit per Kopf den Führungstreffer für die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski, bei der Rückkehrer Alex Meier in der 84. Minute eingewechselt wurde. Marcel Heller (81.) und Serdar Dursun (89.) drehten die Begegnung zugunsten der Lilien, die mit 22 Punkten im Tabellenmittelfeld stehen.