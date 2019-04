Zum Auftakt des 31. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga kassierte der Tabellenführer beim 1:2 (0:1) gegen Darmstadt 98 schon die achte Saison-Niederlage und ist damit seit vier Spielen ohne Sieg. Der sechste Aufstieg in die Bundesliga kann damit unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz noch nicht an diesem Wochenende fixiert werden.

"Es ist schon wahnsinnig bitter, wenn du so ein Spiel, das du so dominierst, dann noch verlierst" , sagte Coach Markus Anfang am ARD-Mikrofon, und trauerte den fünf, sechs hochkarätigen Torchancen seiner Mannschaft hinterher, "aber was soll ich meinen Jungs vorwerfen? Dass sie keine Tore gemacht haben, ja ..." .

Darmstadt unter Grammozis wie verwandelt

Die aufgekommene Kritik an Trainer Markus Anfang dürfte sich trotz des bevorstehenden Aufstiegs verschärfen. Die Darmstädter haben derweil nur zwei von acht Partien unter Trainer Dimitrios Grammozis verloren und sicherten so schon drei Spiele vor dem Saisonende den Klassenverbleib. Den vierten Sieg unter Grammozis sicherte Joker Felix Platte vier Minuten nach seiner Einwechslung (76.). Die erste Führung durch Serdar Dursuns (34.) elftes Saisontor hatte Jhon Cordoba mit seinem 17. Treffer ausgeglichen (66.).