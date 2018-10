Nach drei Spielen ohne Sieg und Tor gewann der HSV am Freitagabend (05.10.2018) nach Toren von Aaron Hunt (13. Minute) und Lewis Holtby (45.) mit 2:1 (2:0) bei Darmstadt 98. Der Anschlusstreffer von Serdar Dursun (89.) kam zu spät. Für Darmstadt war es bereits die vierte Niederlage in Folge, die Lilien sind jetzt Tabellendreizehnter. "Das Tor vor der Halbzeit war natürlich tödlich" , sagte Darmstadts Marcel Franke. "Wir haben alles versucht, aber es hat leider nicht gereicht."

Die Hamburger rücken vorerst auf Tabellenplatz zwei vor. "Wir wussten, dass wir irgendwann wieder treffen, weil wir vorne die Qualität haben ", sagte Hunt bei Sky. "Wir haben uns da nicht verrückt machen lassen. Wir wussten, wenn wir unseren Fußball spielen, bekommen wir unsere Chancen. Der Sieg tut gut für die Köpfe."

Hunt trifft mit erster Chance

Fünf Tage nach der ernüchternden Nullnummer im Stadtderby gegen den FC St. Pauli drängte der HSV den Gegner von Beginn an in die Defensive, hatte viel Ballbesitz und zeigte sich auch im Angriffsspiel verbessert. Hunt brachte die Hamburger vor 17.400 Zuschauern gleich mit der ersten guten Möglichkeit in Führung. Sein Schuss aus 20 Metern schlug genau rechts unten im Eck ein (13.).

Darmstadt wurde nach dem Rückstand mutiger und besser, doch auch den zweiten Treffer erzielten die Gäste. Khaled Narey lief quer durch den Sechzehner und legte clever für Holtby ab, gegen dessen Flachschuss SVD-Schlussmann Daniel Heuer Fernandes erneut machtlos war (45.).