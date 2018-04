Pressende Gastgeber, zwei Düsseldorfer Pfostentreffer

Die Lilien störten die Gäste vor 17.400 Zuschauern von Beginn an früh. In der 6. Minute hätte dies beinahe schon zum Erfolg geführt, doch einen Abpraller von Fortuna-Keeper Raphael Wolf setzte Ji Dong-Won aus wenigen Metern über das Tor. Der Tabellenführer kam danach etwas besser ins Spiel, Romain Bregerie verhinderte in der 34. Minute die Düsseldorfer Führung durch Florian Neuhaus in höchster Not per Kopf. Doch kurz darauf jubelten die Hausherren, als ein abgefälschter Schuss von Kempe den Weg ins Tor fand.

Trotz Überzahl tat sich Düsseldorf nach dem Seitenwechsel gegen tiefstehende Darmstädter schwer. Sowohl Genki Haraguchi (46.) als auch Marcel Sobottka (69.) trafen nur den Pfosten. "Darmstadt hat stark gekämpft, und wir haben kein Tor gemacht" , brachte Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funktel die Niederlage auf den Punkt.

Düsseldorf empfängt bereits am Freitag den VfL Bochum, Darmstadt hat einen Tag länger Pause, ehe es gegen Holstein Kiel geht.