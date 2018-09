Das Team von Trainer Jeff Saibene gewann am Dienstag (25.09.2018) mit 2:1 (0:0) und blieb im vierten Spiel in Folge ungeschlagen. Den bislang letzten Ligasieg in der Fremde hatte es am 29. Januar in Bochum gegeben. Darmstadt wartet seit drei Partien auf einen Sieg. In der Tabelle rückte Bielefeld vorerst auf den vierten Platz nach vorne. Darmstadt fiel zunächst auf Rang acht zurück.

Darmstadt-Führung durch Sulu

Kapitän Aytac Sulu brachte die Hessen mit einem herrlichen Kopfball in Führung (66. Minute), Roberto Massimo glich aus (90.), Florian Hartherz drehte das Spiel (90.+3). Die Partie stand in den ersten Minuten unter dem Einfluss des Stimmungsboykotts der aktiven Fanszene. Diese hatte als Protest gegen die aus ihrer Sicht zunehmende Kommerzialisierung des Profifußballs landesweit dazu aufgerufen, für etwa 20 Minuten auf Anfeuerungen zu verzichten.