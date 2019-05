Union zweimal mit Pfostenpech

Im ersten Durchgang hatten die Gäste aus der Hauptstadt die besseren Gelegenheiten, aber kein Glück im Abschluss. Der Freistoß von Robert Zulj nach einer guten halben Stunde ging an den Pfosten.

Im zweiten Durchgang zeigten sich die "Lilien" äußerst effizient und verpassten den Berlinern durch die Tore zwei Wirkungstreffer, von denen diese sich zu spät wieder erholten.

Heuer Fernandes hielt hervorragend

In der Nachspielzeit drückte die Fischer-Elf zwar noch einmal mit aller Macht, hatte aber erneut Pech - wieder war es Zulj, der am Aluminium und an Darmstadts Keeper Daniel Heuer Fernandes scheiterte.

Am vorletzten Spieltag der Saison reist Darmstadt nach Ingolstadt (12.05.2019), Berlin empfängt den FC Magdeburg.