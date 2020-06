Zum Auftakt des 30. Spieltags gewann der VfL am Freitagabend (05.06.2020) mit 2:0 (1:0) und bleibt damit seit dem Re-Start der 2. Liga nach der Corona-Zwangspause ungeschlagen. Für die Führung sorgte Robert Zulj mit einem verwandelten Foulelfmeter bereits in der Anfangsphase (15. Minute). Maxim Leitsch gelang in der Schlussphase im Anschluss an eine Ecke das 2:0 (73.).

Während Bochum mit 39 Punkten mindestens vorerst den Sprung in die obere Tabellenhälfte geschafft hat, wird für St. Pauli nach dem vierten Spiel ohne Sieg in Folge mit 35 Zählern auf Rang 13 der Abstiegskampf vielleicht doch nochmal ein Thema.