Der VfL Bochum hat in der 2. Bundesliga am Freitagabend (11.12.2020) dank einer starken zweiten Hälfte 3:0 (0:0) gegen den SC Paderborn gewonnen. Robert Zulj mit einem Doppelpack (54. Minute, 60.) und Simon Zoller (61.) erzielten die Treffer für Bochum. Der Lohn: Platz zwei in der Tabelle. Am Wochenende könnten jedoch Holstein Kiel und der Hamburger SV wieder vorbeiziehen.

"Wir haben toll gespielt" , sagte Bochums Trainer Thomas Reis im Interview mit dem ARD-Hörfunk. "Wir haben den Plan umgesetzt, den wir gemeinsam erarbeitet hatten." Paderborn hingegen kassierte seine dritte Zu-Null-Niederlage in Serie, es droht das Mittelmaß. Aktuell findet sich der Bundesliga-Absteiger lediglich auf Rang zehn wieder.

Paderborn vergibt Chance zur Führung

Bochum hatte in einer kampfbetonten ersten Halbzeit rund 70 Prozent Ballbesitz, aber keineswegs die besseren Chancen: Paderborn war mehrmals der Führung nahe. Doch Kai Prögers Schuss aufs kurze Eck wurde geblockt (8.) und Chris Führich scheiterte später an VfL-Torhüter Manuel Riemann (40.).