"Wir haben es über weite Strecken gut gemacht" , sagte Paderborns Trainer Steffen Baumgart der ARD. "In vielen Situationen fehlt noch die Ruhe und Abgeklärtheit, das Spiel hätte auch unentschieden enden können." Und Bochums Torhüter Manuel Riemann sagte: "Dass Fußball nicht immer gerecht ist, wissen wir. Und das war heute ein sehr ungerechtes Ergebnis."

Tesche köpft an die Latte

Es waren gerade einmal 29 Sekunden gespielt, da durften die Gäste aus Paderborn erstmals an diesem Nachmittag jubeln. Ben Zolinski hatte mit einem schönen Schlenzer von der Strafraumgrenze getroffen. In der vierten Minute wäre den Gastgebern jedoch fast der Ausgleich gelungen: Nach einer Ecke von Lee Chung-yong köpfte Robert Tesche den Ball allerdings an die Querlatte.

Das Spiel aber bestimmte weiterhin der SC Paderborn. Die beste Möglichkeit hatte Michel, der mit einem Schuss aus 18 Metern ebenfalls die Latte traf. Wahrscheinlich wäre sein Schuss sogar im Netz gelandet, wenn nicht VfL-Keeper Riemann noch mit den Fingerspitzen gerettet hätte (33.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte Michel dann mehr Glück: Er erlief einen völlig missglückten Rückpass von Bochums Dominik Baumgartner, umkurvte Torhüter Leopold Zingerle und traf zum 2:0 (45.+1).