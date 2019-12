Für die Bochumer war es im neunten Heimspiel der dritte Sieg im eigenen Stadion. Hannover musste nach zwei Siegen in Serie wieder einen Rückschlag hinnehmen. Manuel Wintzheimer (14.) und Simon Zoller (28.) trafen für Bochum. Marvin Duksch (65.) schoss das einzige Tor für die 96er, die wieder auf Rang 13 zurückrutschen. Die VfLer klettern auf Rang 11.

Zoller erhöht auf 2:0

In einer ersten Hälfte waren die Bochumer von Anfang an das tonangebende Team. Eine erste Lücke fand der VfL in der 14. Minute, als Wintzheimer nach toller Kombination zum 1:0 traf. Zoller legte nach einem Standard das 2:0 nach. Für den VfL-Stürmer war es der vierte Saisontreffer.

Das war es dann auch schon an echten Torchancen in Durchgang eins für die Hausherren, die dennoch verdient führten, weil von Hannover bis auf einen Abschluss von Bakalorz gar nichts kam.