Zoller hochzufrieden

Neuzugang Zoller sagte am WDR-Mikrofon: "Ich freue mich, dass ich hier so aufgenommen wurde und der Mannschaft sofort helfen konnte. Auch wenn noch nicht alles rund lief und wir es am Ende unnötig spannend gemacht haben, ist es wichtig, dass wir die drei Punkte hierbehalten konnten."

Insgesamt aber enttäuschte der MSV weitgehend. Einzig in den Anfangsminuten spielte das Team von Trainer Torsten Lieberknecht mutig nach vorne, aber nach dem 1:0 durch Zoller, der nach einem Abpraller am schnellsten reagierte, bestimmte der VfL das Geschehen.

Riemanns Patzer sorgt für Spannung

Auch beim zweiten Tor sah Duisburgs Defensive schlecht aus - Fabian durfte nach einer Ecke frei köpfen. Nach der Pause erhöhte Duisburg den Druck etwas, es fehlten aber Präzision und Ideen, um die Bochumer Defensive vor Schwierigkeiten zu stellen.

Tom Weilandt (65.) verpasste den dritten VfL-Treffer, auf der Gegenseite scheiterte Cauly Oliveira Souza (68.) an Bochums Torhüter Riemann. Wenig später brachte der VfL-Keeper sein Team mit einer verunglückten Faustabwehr nochmal in Bedrängnis.