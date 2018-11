Der VfL Bochum hat sich am Montag (12.11.2018) im eigenen Stadion knapp 1:0 (0:0) gegen den SV Darmstadt 98 durchgesetzt. Tom Weilandt erzielte nach schöner Einzelaktion das einzige Tor des Abends. Bochum springt damit auf Platz fünf, Darmstadt bleibt Zwölfter.

Weilandt trifft Aluminium

Den besseren Start in diese Partie erwischte die Heimmannschaft. Über Umwege landete der Ball in der 13. Minute vor den Füßen von Bochums Weilandt, der Gegenspieler Slobodan Medojevic austanzte und dann abschloss. Darmstadts Torhüter Daniel Heuer Fernandes musste sich ganz lang machen, um den Schuss noch mit einer Hand an den Pfosten zu lenken.

Es war der Startschuss einer Bochumer Drangphase. Der VfL hatte zeitweise 75 Prozent Ballbesitz und in vielen Situationen auch die besseren Ideen, nur die letzte Präzision fehlte. Als Robert Tesche nach einer Ecke zum Kopfball kam, lag die Führung in der Luft, am Ende fehlte ein halber Meter (31.). Und beim Distanzschuss von Weilandt war es ähnlich knapp (37.).

Darmstadt dagegen überließ dem VfL das Spiel und hoffte auf Konter. Nach einem leichtsinnigen Fehlpass von Jan Gyamerah wäre diese Strategie beinahe früh aufgegangen, doch Marvin Mehlem hob den Ball etwas überhastet neben das Tor (9.). Es sollte die beste Chance der Hessen in Durchgang eins bleiben.

Traumtor von Weilandt

Eine Viertelstunde lang tat sich Darmstadt auch in Durchgang zwei schwer. Dann inszenierte Marcel Heller sehenswert einen Angriff und spielte an der Strafraumgrenze Mehlem frei, doch dessen Schuss ging links am Tor vorbei. Vielleicht wäre ein Querpass die bessere Möglichkeit gewesen, Serdar Dursun stand in der Mitte frei (59.).

Wer gehofft hatte, diese Chance sei der Beginn einer Darmstädter Druckphase, wurde enttäuscht. Keine hundertachtzig Sekunden später kam Weilandt auf Höhe der Mittellinie an den Ball, ließ hintereinander vier Gegenspieler aussteigen und traf dann mit einem präzisen Flachschuss durch die Beine von Aytac Sulu zur Führung für den VfL Bochum (62.). "Ich habe den Raum gesehen. Dass ich den dann durch die Beine abschließe, ist natürlich umso schöner" , sagte Weilandt.

Es sollte das einzige Tor des Abends bleiben, weil Bochums Joker Silvere Ganvoula kurz vor Schluss freistehend vor Heuer Fernandes die Entscheidung vergab (90.+3).

Für den VfL Bochum geht es nach der Länderspielpause am Samstag (24.11.2018) mit einem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue weiter. Darmstadt 98 empfängt zeitgleich den 1. FC Köln.