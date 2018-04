Das Team von Trainer Robin Dutt gewann 2:0 (1:0) gegen Eintracht Braunschweig und holte damit aus den letzten fünf Spielen elf Punkte. Mit 37 Zählern bleiben die Bochumer allerdings wie so viele Mannschaften der Liga weiter in Abstiegsgefahr.

Hinterseer mal wieder der Matchwinner

Erneut war für die Gastgeber Lukas Hinterseer der Mann des Tage. Der Österreicher traf in der 24. Minute zum 1:0 und machte in der 82. Minute alles klar. Zuletzt hatte er mit einem Dreierpack sein Team gegen den SV Sandhausen zum Sieg geschossen.

Bochums Stöger scheitert vom Punkt

Braunschweig, das zuletzt drei Spiele in Serie nicht verlor, bleibt bei dagegen bei 36 Punkten. Der Bochumer Kevin Stöger scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter an Braunschweigs Torhüter Jasmin Fejzic (33.)

Am 29. Spieltag tritt der VfL Bochum beim Spitzenreiter in Düsseldorf an (Freitag, 18.30 Uhr). Eintracht Braunschweig empfängt am Sonntag Dynamo Dresden.