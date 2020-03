Die Ostwestfalen gewannen am 24. Spieltag 1:0 (0:0) gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger. Torjäger Fabian Klos (74.) traf für die Bielefelder. Nach dem vierten Sieg in Folge hat die Arminia (50 Zähler) neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Dort rangiert der Hamburger SV (41), der VfB Stuttgart (44) liegt auf dem zweiten Rang. Beide Traditionsvereine hatten am Samstag (29.02.2020) Niederlagen kassiert.

Wehen sehr defensiv

Im ersten Durchgang hatten die Bielefelder große Probleme mit der Mannschaft des früheren Arminen-Trainers Rüdiger Rehm. Die defensivstarken Hessen ließen kaum Chancen der Gastgeber zu. Die Bielefelder leisteten sich zahlreiche Fehler im Spielaufbau, Wehen war bei Kontern gefährlich. Die größte Möglichkeit Bielefelds vergab Amos Pieper nach einer Ecke per Kopf (37.).

Am Ende eher schmeichelhaft

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte fiel den Bielefeldern nicht allzu viel ein, die Gäste waren der Führung näher. Mit dem torlosen Remis nach einer Stunde war die Arminia gut bedient. Dann trat Klos auf den Plan und erzielte per Kopf sein 16. Saisontor.

Arminia Bielefeld muss am nächsten Spieltag am Montag (09.03.2020) beim VfB Stuttgart ran, Wehen Wiesbaden reist schon am Freitag zum VfL Osnabrück.