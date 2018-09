Das Team von Trainer Jeff Saibene bezwang durch Treffer von Fabian Klos (88.) und Patrick Weihrauch (90.+4) in den Schlussminuten Jahn Regensburg mit 5:3 (3:2). Die Ostwestfalen kletterten mit sieben Punkten auf den fünften Rang. Marco Grüttner hatte die Regensburger früh in Führung gebracht (3.), nur fünf Minuten später erzielte Julian Börner nach einer Ecke den Ausgleich.

Voglsammer bringt die Arminia in Front

Bielefeld übernahm in der Folge die Spielkontrolle, Andreas Voglsammer erzielte das 2:1 (17.). Eine weitere Standardsituation sorgte für den Ausgleich für den Jahn: Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke flankte Sargis Adamyan aus dem Halbfeld in den Strafraum, Jann George (26.) nickte ein.

Überraschendes Eigentor von Saller

Nur zwei Minuten später brachte sich Regensburg selbst wieder in Rückstand. Nach einem Missverständnis mit Torwart Philipp Pentke köpfte Benedikt Saller den Ball ins eigene Tor. Nach der Pause machte Regensburg Druck und kam durch Grüttners zweites Tor schnell zum Ausgleich (52.).

Es gab weitere gute Möglichkeiten auf beiden Seiten, ehe Fabian Klos (88.) den erneuten Führungstreffer erzielte. Patrick Weihrauch (90.+4) schob den Ball in der letzten Szene des Spiels ins leere Tor.

Am übernächsten Wochenende (Länderspielpause am 8./9.9.) tritt die Arminia beim 1. FC Magdeburg an (17.09.18), der Jahn empfängt bereits am 14.9. Dynamo Dresden.