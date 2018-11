Keanue Staude (7. Minute) traf am Sonntag (04.11.2018) früh zur Bielefelder Führung, die Marvin Knoll (48.) per Foulelfmeter egalisierte. Mats Möller Daehli (56.) gelang das Siegtor für St. Pauli. Mit 22 Zählern sind die Gäste nun bis zum Montagsspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV Tabellenführer. Für die Bielefelder und Trainer Jeff Saibene war es die sechste Pflichtspielniederlage in Serie.

Starke erste Hälfte der Arminia

Die Partie hatte kaum begonnen, da hatte die Arminia schon das Heft in der Hand. Nach sieben Minuten nahm Staude einen zu kurz geklärten Ball am Strafraumrand mit der Brust an und traf wunderbar per Volleyschluss links unten ins Toreck - in der Entstehung hatte Anderson Lucoqui den Ball allerdings mit der Hand gespielt. Auch danach blieben die Bielefelder im ersten Durchgang das etwas bessere Team, versäumten es aber, ihre Chancen zu nutzen.