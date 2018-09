Die Köpenicker gewannen am siebten Spieltag gegen Holstein Kiel im Stadion an der Alten Försterei dank zweier später Tore mit 2:0 (0:0). Grischa Prömel (90. Minute) und Rückkehrer Sebastian Polter (90.+4) trafen am Dienstag (25.09.2018) zum dritten Saisonsieg für Union.

Tolles Comeback von Polter

Polter gab nach acht Monaten Zwangspause wegen eines Achillessehnenrisses gegen Kiel sein Comeback. In der 76. Minute wechselte Trainer Urs Fischer den Stürmer ein. Als Polter nach der Partie von seinen Mitspielern und allen Union-Verantwortlichen geherzt wurde, flossen beim 1,93 Meter großen Mittelstürmer die Tränen.

"Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und nahe am Wasser gebaut, auch wenn man das bei meiner Spielweise vielleicht nicht denkt" , sagte der Matchwinner. "Ich habe sieben Monate davon geträumt, dass es genau so ein Comeback gibt, das war wie im Märchen. Ich bin froh, dass ich jetzt mit dem Tor und vielleicht auch meiner Präsenz der Mannschaft helfen konnte."

Kiel zu ungefährlich

Die erste Hälfte vor 20.879 Zuschauern in Berlin gehörte dem Gast aus dem hohen Norden, der aber vor dem Tor zu wenig Gefahr entwickelte. Aber nach dem Seitenwechsel legte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer dann zu, doch Akaki Gogia und im Nachschuss Simon Hedlund scheiterten am aufmerksamen Kieler Torwart Kenneth Kronholm (49.).

Auch in der Folge hielt Union den Druck hoch, doch die Kieler Abwehr hielt zunächst stand. In der 90. Minute durchbrach Prömel die Kieler Mauer und traf, Polter legte kurz darauf mit dem Rücken zum Tor stehend per Fallrückzieher nach.

Union spielt nun am nächsten Montag beim FC Ingolstadt. Kiel hat bereits am Freitag gegen Darmstadt 98 die Chance zur Wiedergutmachung.