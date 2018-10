Kein gutes Ostderby

Spielerisch konnte das Ostderby die Erwartungen nicht erfüllen. Beide Mannschaften agierten lange Zeit sehr vorsichtig, echte Torchancen gab es kaum. Kurz nach dem Platzverweis war Union der Führung ganz nahe. Nach einem Freistoß von Kapitän Christopher Trimmel vom linken Strafraum-Eck landete der Ball im Tor. Schiedsrichter Sven Jablonski war der Meinung, dass Unions Florian Hübner Dresdens Keeper Markus Schubert mit seinem Kopfballversuch irritiert hatte und dabei im Abseits stand. Unions Akaki Gogia traf in der 93. Minute noch den Pfosten.

Die Eisernen müssen nun am Mittwoch (31.10.2018) in der 2. DFB-Pokalrunde bei Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund antreten, dann geht es am Sonntag in der Liga bei Jahn Regensburg weiter. Dynamo Dresden ist am Freitag im Zweitliga-Heimspiel gegen den SV Sandhausen gefordert.