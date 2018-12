1. FC Union Berlin

Union Berlin gewann das Heimspiel gegen Darmstadt 98 am Samstag (01.12.2018) mit 3:1 (2:0). Sebastian Andersson (28./42.) schoss vor 21.474 Zuschauern mit seinem fünften und sechsten Saisontor die beruhigende Pausenführung für den 1. FC Union heraus. Lilien-Kapitän Aytac Sulu (65., Eigentor) erhöhte per Eigentor auf 3:0 für die Berliner. Serdar Dursun (73.) gelang das Ehrentor für die Hessen.

"Ich bin glücklich" , sagte der Doppeltorschütze Andersson knapp, der zuletzt mehrfach nur auf der Bank saß. "In den ersten 75 Minuten haben wir es sehr, sehr gut gemacht, am Schluss müssen wir aber ruhiger spielen" , sagte Kapitän Christopher Trimmel.

Die Hauptstädter sind damit in dieser Saison weiterhin ungeschlagen und konnten ihre Bilanz der letzten Wochen ein wenig aufbessern. Es war erst der zweite Sieg in den letzten sieben Spielen. Für die Lilien war es die dritte Pleite in Folge ohne eigenes Tor. In den letzten fünf Auswärtsspielen gab es für die Hessen nur einen Zähler.