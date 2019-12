Im Duell der Verfolger gegen Jahn Regensburg setzte sich Aue dank eines Treffers von Sören Gonther (44.) durch. Aue sprang durch den ersten Sieg nach zuletzt zwei Pleiten auf den fünften Platz, drei Zähler hinter dem Relegationsrang. Regensburg ist weitere drei Punkte dahinter Siebter.

Chancenwucher in Durchgang eins

Die Gastgeber betrieben in der ersten Halbzeit Chancenwucher und trafen in Person von Calogero Rizzuto zweimal binnen weniger Sekunden das Aluminium (24.), elf Minuten später scheiterte John-Patrick Strauß ebenfalls am Pfosten. Erst kurz vor der Pause erlöste Gonther die Veilchen mit seinem Tor nach Ecke (44.). In der Schlussphase wurde Regensburg stärker, Sebastian Stolze (74.) und Jann George (76.) vergaben zwei Großchancen.

Aue jetzt gegen Greuther Fürth

Am ersten Rückrundenspieltag empfängt Erzgebirge Aue am nächsten Samstag (21.12.2019) die SpVgg Greuther Fürth, Jahn Regensburg reist am Sonntag, 4. Advent, zum VfL Bochum.