Aue ging bereits nach neun Minuten in Führung. Florian Krüger bediente vorbildlich Pascal Terstroet, der nur noch einzuschieben brauchte.

Der Jahn antwortete nur drei Minuten später. Marco Grüttner köpfte unbedrängt ins Auer Tor (12.). Im Anschluss hätte Regensburg nachlegen können, doch vergab einige gute Chancen.

In der zweiten Hälfte verlor die Begegnung etwas an Tempo, allerdings war nun Aue das bessere und aktivere Team, so dass das Remis am Ende in Ordnung ging.

Aue bleibt unten

Erzgebirge Aue hat nun 15 Punkte auf dem Konto und ist damit immer noch nicht besonders weit vom Relegationsplatz (derzeit Sandhausen: 10 Punkte) entfernt. Regensburg verpasste mit 22 Punkten den Sprung auf Rang 3.

Für Aue geht es am nächsten Samstag (08.12.18) mit dem schweren Auswärtsspiel bei Greuther Fürth weiter. Regensburg hat bereits am Freitag den 1. FC Köln zu Gast.