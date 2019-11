Damit wächst der Negativlauf der St. Paulianer auf sechs Spiele in Folge ohne Sieg. Auf der anderen Seite feierten die Auer nach drei Begegnungen ohne Dreier wieder einen Erfolg und kletterten vorübergehend auf Relegationsplatz drei. St. Pauli setzt sich dagegen im Tabellenkeller fest.

Hamburger Rumpfteam

Die Vorzeichen für die Hamburger waren alles andere als günstig. St.-Pauli-Coach Jos Luhukay musste im Erzgebirge auf 15 (!) Spieler verzichten. Prompt ging es nicht gut los für die Rumpftruppe vom Millerntor. Schon nach 14 Minuten gelang den Gastgebern die Führung. Krüger besorgte nach einer unfreiwilligen Vorlage von Paulis Abwehrmann Lawrence das 1:0 für Aue. Zehn Minuten später machte Nazarov per Handelfmeter das 2:0 (24.).

Toller Testroet-Treffer

Nach der Pause steigerten sich die Gäste und wurden belohnt. Veerman erzielte nach Sobotas Freistoßflanke den Anschlusstreffer (56.). Doch nur sechs Minuten später war der alte Abstand wieder hergestellt. Testroet schloss einen gelungenen Angriff zum 3:1 ab. Ein toller Treffer: Testroet hatte den Ball in zentraler Position mit dem Rücken zum Tor angenommen und nach 180-Grad-Drehung vollendet. Das sollte reichen für die Mannschaft von Dirk Schuster, die damit weiter zu den positiven Überraschungen der Liga zählt.

Am 15. Spieltag empfängt der FC St. Pauli am kommenden Samstag (30.11.2019) Bundesliga-Absteiger Hannover 96. Erzgebirge Aue gastiert ebenfalls am Samstag beim VfL Bochum.