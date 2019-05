Am Wochenende könnten die Verfolger Union Berlin (am Sonntag bei Darmstadt 98) und Hamburger SV (am Samstag gegen den FC Ingolstadt), die einen Punkt hinter den zweitplatzierten Paderbornern lauern, vorbeiziehen. Fabian Klos (42./48.) fügte dem SCP mit seinem Doppelpack die erste Niederlage nach drei Siegen in Serie zu.

Bielefelds Fabian Klos (l.) verpasst gegen Sebastian Schonlau (r) aus Paderborn den Kopfball

Vor dem Spitzenspiel gegen den HSV am nächsten Wochenende Spieltag steht Paderborn nun enorm unter Druck. Vor 26.300 Zuschauern auf der ausverkauften Bielefelder Alm begannen die Gäste bissig und zwangen die Arminia durch aggressives Pressing zu Fehlern - Babacar Gueye (15.) vergab eine Großchance aber leichtfertig. Vom Schock der Auswechslung von Cedric Brunner, der nach einem Zusammenstoß im Luftduell mit Jamilu Collins vom Feld getragen werden musste (37.), erholte sich Bielefeld dann schnell: Einen Abschlag von Torwart Stefan Ortega verlängerte Andreas Voglsammer per Kopf in den Lauf von Klos, der mühelos vollstreckte. Auch nach der Pause funktionierte Bielefelds Erfolgsrezept bestens. Voglsammer verlängerte eine Ecke an den zweiten Pfosten, wo Klos zu seinem 16. Saisontor einschob.

Für Arminia Bielefeld geht es am vorletzten Spieltag beim SV Sandhausen weiter, der SC Paderborn trifft im Topspiel auf den Hamburger SV.