Marcel Hartel (Arminia) im Zweikampf mit Waldemar Anton (96)

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel hart umkämpft. Dass Teuchert zu Beginn der zweiten Halbzeit nach einem Fehler von Bielefelds Torhüter Stefan Ortega am leeren Tor vorbeischoss, sollte sich für 96 rächen. Als alle sich schon auf ein Remis einstellten, schlug der Tabellenführer doch noch zu. Jonathan Clauss konnte in der 83. Minute nach einem Einwurf abziehen. 96-Keeper Ron-Robert Zieler wehrte die Kugel in die Mitte ab, wo Yabo goldrichtig stand und aus knapp fünf Metern zur Führung einschob.

Bielefeld jetzt gegen Wehen Wiesbaden

Die Arminia hat am nächsten Spieltag erneut ein Heimspiel, diesmal kommt der SV Wehen Wiesbaden und zwar am Sonnag (01.03.2020, 13.30 Uhr). Hannover empfängt dann am Montag Holstein Kiel zum Nordduell.