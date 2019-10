Den zweiten Durchgang begann aber der Gastgeber aus Ostwestfalen zielstrebiger und wurde durch das Kopfballtor von Klos nach einem Eckball von Marcel Hartel dafür belohnt. Die Partie wurde nun härter, vor allem die Arminen gingen zünftig in die Zweikämpfe und der Erstliga-Absteiger des vergangenen Jahres zeigte sich beeindruckt. Vor allem Klos beschäftigte die Defensive der Gäste nahezu pausenlos und hätte mehrfach sein zweites Tor machen können. In der 85. Minute wurde es aber nochmal eng für die Gastgeber: Dudziaks fulminanter Volleyschuss schlug aber nicht im Winkel ein, sondern landete an der Querlatte.

"Haben den Faden verloren"

"Wir hatten sehr gute Möglichkeiten, in der zweiten Halbzeit haben wir dann den Faden verloren. Ein Punkt in Bielefeld auswärts nehmen wir so mit. Wir sind weiter Tabellenführer" , sagte HSV-Torschütze Hinterseer. Bielefelds Keeper Stefan Ortega fügte hinzu: "Wir haben ein bisschen zu ängstlich angefangen. Da hatten wir unsere Probleme. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir richtig Dampf gemacht. "

Die Bielefelder reisen kommenden Samstag nach Dresden, der HSV hat das nächste Spitzenspiel vor der Brust und empfängt den VfB Stuttgart.