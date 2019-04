Überraschende Führung

Die zuvor vier Spiele unbesiegten Ostwestfalen begannen vor 15.880 Zuschauern stark. Fabian Klos (11.), Jonathan Clauss (18.) und Andreas Voglsammer (23.) boten sich Möglichkeiten zur Führung.

Umso überraschender fiel durch den ersten Saisontreffer von Gaus das 1:0 für die Bayern, die nach dem Seitenwechsel gegen nachlassende Bielefelder auf 3:0 erhöhten. Voglsammer (89.) gelang kurz vor Schluss noch das 1:3.

Arminia Bielefeld muss am kommenden Spieltag erst am Montagabend beim MSV Duisburg ran, Ingolstadt hat bereits am Freitag ein Heimspiel gegen Dynamo Dresden.