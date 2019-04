Die Treffer für Bielefeld erzielten Andreas Voglsammer (6. Minute) und Fabian Klos (78.), der Anschlusstreffer durch Florian Krüger (88.) kam zu spät.

Gerade erst den Vertrag verlängert

Vor 18.429 Zuschauern auf der Alm übernahm der Gastgeber sofort die Initiative. Nach einem Ballverlust der Gäste leitete Klubliebling Klos, der seinen Vertrag unter der Woche bis 2021 verlängert hatte, den frühen Führungstreffer ein. Die Flanke von Jonathan Clauss bugsierte Voglsammer mit am Körper angelegter Hand ins Netz.

Das 2:0 verpasste Klos in seinem 286. Arminen-Spiel zunächst, als er im Gäste-Strafraum drei Spieler inklusive Keeper Martin Männel ausstiegen ließ, sich den Ball vor dem leeren Tor aber zu weit vorlegte (34.).

Später Anschluss durch Krüger

In der zweiten Halbzeit durfte der 31-Jährige dann aber doch noch jubeln: Einen langen Pass von Keeper Stefan Ortega verwertete er zu seinem 126. Pflichtspieltor für Bielefeld. Für Aue hatten Jan Hochscheidt (37.) und Dimitri Nazarow (72.) zuvor hochkarätige Chancen zum Ausgleich ausgelassen, ehe Krüger noch der Anschlusstreffer gelang.

Bielefeld hat nun am nächsten Sonntag (14.04.2019) die Partie beim FC St. Pauli vor der Brust. Aue tritt bereits am Freitag gegen den 1. FC Heidenheim an.