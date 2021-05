Zum Abschluss noch ein Doppelpack: Serdar Dursun ist nach seinen zwei Toren beim 3:2 (0:1) am letzten Spieltag bei Holstein Kiel als Torschützenkönig der zweiten Bundesliga ausgezeichnet worden. Im Schlussspurt hatte er Simon Terodde vom Hamburger SV noch überholt: In den letzten elf Saisonspielen erzielte Dursun 17 Treffer, allein in den letzten zwei Spielen waren es sechs. Damit schraubte er sein Konto auf stolze 27 Tore.

" Jeder Stürmer, egal in welcher Liga, will einmal Torschützenkönig werden. Für mich ist das Wahnsinn", sagte Dursun. "Wenn man vor Simon Terodde Torschützenkönig wird, ist das etwas Besonderes." Terodde hatte sich die Auszeichnung in den Jahren 2016, 2017 und 2019 gesichert und kam in diesem Jahr mit 24 Treffern auf den zweiten Platz.