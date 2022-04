Schalke gegen Werder: Zweitliga-Gipfel mit Parallelen

Entsprechend optimistisch gibt sich Werner jetzt: "Eins gegen zwei - das ist ein wahnsinnig geiler Kick." Solche emotionalen Ansagen sind nicht Standard beim 33-Jährigen, der mit seiner bodenständigen Art bestens nach Bremen passt.

Mike Büskens findet die richtigen Knöpfe

Was in Gelsenkirchen auch alle von Mike Büskens behaupten, der als Interimstrainer Anfang März den zu biederen Dimitrios Grammozis beerbte. Bei dessen Ablösung wies Schalke noch sieben Punkte Rückstand auf Werder auf. "Beide Teams haben einen Traum - und den wollen sie leben", sagt Büskens, der authentisch rüberkommt und pragmatisch vorgeht. "Es ist schön zu sehen, wie geschlossen dieser Verein in der jetzigen Phase ist" , findet der 54-Jährige, dennoch fange nach fünf Siegen am Stück "niemand an zu spinnen" .

Der spielerische Aufschwung unter seiner Anleitung ist offenkundig. "Sie haben die Grundordnung geändert, so dass die besten Einzelspieler zur Geltung kommen" , lobt Werner, der beim 1:1 im Hinspiel - als Werder von einem fast skandalös anmutenden Elfmeter nach einer Schwalbe von Roger Assalé in der Nachspielzeit profitierte - noch nicht auf der Trainerbank saß.

Clemens Fritz hat eine schöne Erinnerung

Die Arena auf Schalke ist ausverkauft, was belegt, welche Strahlkraft zwei Marken besitzen, die sich 2007 mal einen elektrisierenden Titelkampf lieferten, als Werder den besten Fußball spielte, Schalke die beste Ausgangsposition besaß, aber der VfB Stuttgart sich als lachender Dritter die Schale schnappten.

Clemens Fritz, der heute Schröders Funktion an der Weser bekleidet, trug damals bereits das Werder-Dress, doch der 41-Jährige ist kein Freund davon, zu viel in der Vergangenheit zu schwelgen. Nur an eine Episode erinnert er sich gerne: "Dass ich auf Schalke mal ein nicht ganz unwichtiges Tor geschossen habe." In seiner vorletzten Saison als Werder-Kapitän steuerte er im Abstiegskampf 2016 tatsächlich mal ein Tore und eine Vorlage zu einem 3:1-Auswärtserfolg bei.

Zwei treffsichere Sturmduos

Auch im Aufstiegskampf 2022 möchte Werner auf Sieg spielen: "Wir wollen Werder-Fußball zeigen und mutig sein." Sich wie gegen SV Sandhausen, FC St. Pauli und 1. FC Nürnberg (alle 1:1) mit einem Remis zu begnügen und dann auf das Restprogramm (Holstein Kiel, Erzgebirge Aue, Jan Regensburg) zu verlassen kommt nicht infrage.

Zumal beide Teams mit ihren exzellenten Sturmduos ohnehin für einen offensiven Ansatz stehen. Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug haben 31 der 54 Bremer Tore erzielt. Ähnlich gut liest sich die Schalker Bilanz von Marius Bülter (zehn) und Simon Terodde (24.).