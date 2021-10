8. Gerd-Volker Schock - 116 Tore: Der offensive Mittelfeldspieler Gerd-Volker Schock konnte in der 2. Liga für Arminia Bielefeld, aber vor allem für "seinen" VfL Osnabrück insgesamt 116 Mal einnetzen. Auch als Trainer hatte Schock unter anderem in Osnabrück und beim Hamburger SV einige erfolgreiche Jahre. Beim VfL steht er in der "Jahrhundertelf".