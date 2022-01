Teamcheck Hannover 96: Aufbruchstimmung, die zweite...

Der Trainer

Mit sechs Punkten aus drei Spielen überzeugte Dabrowski die Clubverantwortlichen. "In den vergangenen Wochen konnte man sehr gut erkennen, dass es mit Christoph Dabrowski einfach gepasst hat. Wir sind der Überzeugung, dass eine Entwicklung begonnen wurde, die in die richtige Richtung geht" , sagte 96-Sportdirektor Mann.

Viel Zeit für Experimente hat Dabrowski angesichts der sportlich brisanten Lage nicht. "Ich mache keinen Hokuspokus", sagte der 43-Jährige, für den Leidenschaft und Emotionalität wichtig sind. "Ich glaube, in den drei Spielen, in denen ich die Chance hatte, das zu machen, haben die Zuschauer schon gesehen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz ist, mit der man sich identifizieren kann. Aber das größere Ziel ist es, die Mannschaft zu stabilisieren und sich so schnell wie möglich von den letzten drei Plätzen zu entfernen, um da auch Planungssicherheit zu haben.

Erwartungen an die Saison