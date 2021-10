St. Pauli nimmt Favoritenrolle in der Zweiten Liga an

Nicht erst beim 3:0-Sieg gegen Dynamo Dresden am Sonntag lieferten die Kiezkicker eine mehr als ansprechende Leistung ab. Macht die Tabellenführung in der Zweiten Liga, die wegen der Länderspielpause nun mindestens rund zwei Wochen vorhält, Geschmack auf mehr? Auf das Thema Aufstieg angesprochen, reagierte Bornemann im Gespräch mit NDR 90,3 etwas zurückhaltend und warnte vor Überheblichkeit: "Am neunten Spieltag ist noch niemand aufgestiegen." Aber die Punkte "nimmt uns keiner mehr weg". Die Favoritenrolle würde die Mannschaft annehmen. Sie sei eine "eingeschworene Truppe". "Es ist in der Saison nicht einfach, uns zu schlagen", betonte der 50-Jährige stolz.