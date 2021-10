Marcel Rapp wird neuer Trainer bei Holstein Kiel

Begehrter Trainer mit Profierfahrung

Auch in der Ersten Liga saß Rapp als Teil eines dreiköpfigen Interims-Trainerteams für einige Partien bei den Kraichgauern auf der Bank. In vier Bundesligaspielen unter ihm holte Hoffenheim im Juni 2020 drei Siege und erzielte elf Tore. Offensivfußball liegt ihm, wie auch die Entwicklung junger Talente. Durch seine Arbeit ist Rapp schon in den Fokus größerer Vereine gerückt. Vor der Saison soll der englische Zweitligist FC Barnsley großes Interesse an ihm gezeigt haben, zudem hatten offenbar Hannover 96 und der SV Darmstadt 98 bei ihm angeklopft.

Rapp will "den nächsten Schritt" machen

Nun soll Rapp bei Holstein Kiel dauerhaft in der Zweiten Liga Erfolge feiern. Als Spieler sammelte er dort auch schon Erfahrung, lief neun Mal für den Karlsruher SC auf. In der Dritten Liga spielte er für die Stuttgarter Kickers.

"Natürlich habe auch ich Ambitionen und immer gesagt, dass ich den nächsten Schritt in meiner Trainer-Laufbahn gehen möchte, wenn sich das für mich richtige Angebot ergibt. Nun bekomme ich in Kiel die Möglichkeit, bei einem ambitionierten, hochinteressanten Zweitligisten in einem professionellen Umfeld zu arbeiten", sagte Rapp. "Ich freue mich total auf meine neue Mannschaft, meine neuen Kollegen und den gesamten Verein."