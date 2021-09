HSV-Trainer Walter: "Vertrauen in die eigenen Stärke"

Walter: HSV-Spielweise nicht riskant, sondern "mutig"

Das alles als "hoch riskant" zu bezeichnen, lehnt der HSV-Trainer ab. Er nennt die Spielweise seiner Mannschaft "mutig". Es sei wichtig, Vertrauen in die eigene Stärke zu haben: "Und das haben wir, weil wir jung und frisch sind." Überhaupt sei er jeden Tag "mit großer Freude" beim Training, weil "die Jungs absolut gewillt sind, den Weg mitzugehen". Walter war als junger Spieler selbst fußballerisch hoch veranlagt, es fehlte jedoch das Entscheidende, um auch als Profi erfolgreich zu sein: "Ich konnte mich nicht quälen", gab der 45-Jährige im Sportclub zu, und zieht daraus auch einen Teil seiner Trainingslehre: "Ich möchte nicht, dass die Jungs die gleichen Fehler machen wie ich."

Meffert: Walter macht auch Ersatzspieler besser

Bislang kommt seine Art und Weise offenbar beim Team an. "Es zeichnet ihn aus, dass auch Spieler, die nicht so oft spielen, im Training besser werden, weil er so detailversessen ist", sagte Jonas Meffert, der Walter bereits bei Holstein Kiel erlebte. Und auch Patrick Westermann, ein langjähriger Freund des HSV-Trainers, ist voll des Lobes: "Jedes Team, dass er übernommen hat, hat sich fußballerisch top entwickelt." Da stört es Walter auch nicht, dass er oft als arrogant bezeichnet wird: "Die einen sagen selbstbewusst, die anderen arrogant. Das ist ein schmaler Grat. Aber ich bin eben, wie ich bin."

