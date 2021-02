Holstein Kiel: In Fürth winkt die Tabellenführung

Mit Stoßstümer Janni Serra (Muskelfaserriss in der Wade) und Flügelflitzer Fin Bartels (gesperrt) fehlen Trainer Ole Werner heute Abend (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei der SpVgg Greuther Fürth zwei wichtige Leistungsträger. Vor allem Serras Ausfall schmerzt. "Janni ist ein Spielertyp, den wir so nur einmal im Kader haben", sagte Werner über seinen langen Angreifer, der neben seiner Treffsicherheit (sieben Saisontore) auch als ballsichere Anspielstation in voderster Linie wichtig ist.