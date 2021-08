Hannover 96 holt Trybull zurück in den Norden

Der 28-Jährige wechselt ablösefrei vom Premier-League-Aufsteiger Norwich City an die Leine und unterschrieb bei 96 einen Einjahresvertrag, wie der Club am Freitag mitteilte. Trybull hatte sich mit den von Daniel Farke trainierten Canaries auf eine Vertragsauslösung geeinigt. Kurz zuvor hatte Hannover in Gaël Ondoua einen weiteren Mittelfeldspieler verpflichtet.

"Die Zeit in England war für mich sehr prägend und hat mich als Person und Spieler wachsen lassen. Jetzt freue ich mich aber sehr darüber, wieder nach Hause zu kommen."

— Tom Trybull

"Ich erinnere mich gut an Spiele in Hannover, als ich noch auf der anderen Seite stand, und weiß, wie großartig es ist, wenn hier das Stadion voll ist", sagte der gebürtige Berliner. "Ich will mit anpacken, dass wir auch in Zukunft für viele stimmungsvolle Spiele sorgen können." Trybull war 2017 nach England gewechselt und zweimal mit Norwich in die Premier League aufgestiegen.

Gegen Darmstadt noch nicht dabei

"Tom Trybull ist nicht nur ein richtig guter Fußballer, sondern auch ein Spieler mit großer Erfahrung, der in England viel erreicht hat", sagte 96-Trainer Jan Zimmermann. "Er ist im zentralen Mittelfeld zu Hause, mit ihm schließen wir die Lücke zwischen Defensive und Offensive."

Direkt helfen kann der Neuzugang den Hannoveranern nicht, die am Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter mit einer Audio-Vollreportage) beim SV Darmstadt antreten. Trybull müsse sich nach seiner Einreise nach Deutschland wie vorgeschrieben in Quarantäne begeben, teilte 96 mit. Erst anschließend werde er zur 96-Mannschaft stoßen.