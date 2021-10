FC St. Pauli: Begeisterung ja, Aufstiegs-Euphorie nein

Ziereis: "Haben noch einen sehr langen Weg vor uns"

Die Aussichten dafür sind jedenfalls gut: St. Pauli stellt mit 27 Toren (allein 18 in den jüngsten fünf Partien) den besten Angriff und mit lediglich zehn Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Liga (nur Nürnberg ist mit sieben Gegentoren besser).

Dennoch will sich Kapitän Philipp Ziereis noch nicht mit dem Thema Bundesliga beschäftigen: "Wir haben noch einen sehr langen Weg vor uns. Vor der Saison haben nicht viele mit uns gerechnet, deswegen genießen wir das", sagte der Abwehrchef. Gleichzeitig gab er allerdings zu, dass sich sein Team mit fünf Siegen in Serie und als bestes Liga-Team im Kalenderjahr 2021 mit saisonübergreifend 64 Punkten aus 33 Spielen "eine geile Ausgangsposition" erkämpft habe.

Bornemanns erfolgreiche Transferpolitik

Das liegt auch an der erfolgreichen Transferpolitik, für die Andreas Bornemann verantwortlich ist. Dem Sportlichen Leiter gelingt es eindrucksvoll, mit bescheidenen Mitteln Verstärkungen ans Millerntor zu locken. So war im vergangenen Jahr die ablösefreie Verpflichtung von Burgstaller ein echter Coup. Daniel Kofi-Kyereh, aktuell bester Vorlagengeber der Liga, kam ebenso zum Nulltarif wie Leart Paqarada. Afeez Aremu, der lediglich 300.000 Euro kostete, ist in der laufenden Saison zweikampfstarker Antreiber im defensiven Mittelfeld. In diesem Sommer erwiesen sich Jakov Medic (400.000 Euro), Marcel Hartel (350.000 Euro) und Jackson Irvine (ablösefrei) ebenfalls als absolute Volltreffer.

Lässt Trainer Schultz rotieren?

Mit dem lange verletzten australischen Nationalspieler in der Startelf haben die Kiezkicker bislang jedes Spiel gewonnen. In dieser Woche warten auf die Braun-Weißen allerdings zwei schwere Aufgaben. Im DFB-Pokalspiel am Mittwoch (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) bei Dynamo Dresden geht es für die Kiezkicker neben dem Prestige auch um viel Geld. Und im Nordderby am Sonnabend bei Werder Bremen um Punkte und den Ausbau der aktuellen Erfolgsserien.

Trainer Timo Schultz steht dabei vor der Entscheidung, dem erfolgreichen Team zu vertrauen oder dem einen oder anderen Stammspieler auch mal eine Pause zu gönnen. Der auch in der Breite stark besetzte Kader der Kiezkicker würde das hergeben. Neben Torwart Dennis Smarsch, der eine Einsatzgarantie im Pokal hat, könnten zum Beispiel James Lawrence und Finn-Ole Becker oder Christopher Buchtmann in die Startelf rotieren.

