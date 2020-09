Eintracht Braunschweig empfängt Kiel zum Nordduell

Eintracht-Profi Kroos: "Noch viel zu verbessern"

Eintracht-Mittelfeldspieler Danilo Wiebe richtet sein Augenmerk lieber auf frische Eindrücke. "Ich denke, dass wir ein sehr schweres Spiel vor uns haben werden. Kiel ist ein sehr guter Gegner, der in der zweiten Bundesliga eine wichtige Rolle spielen wird. Von daher müssen wir uns gut auf Holstein einstellen und gegen eine spielerisch starke Mannschaft richtig gegenhalten", so Wiebe. Die neue Defensivkraft Felix Kroos warb mit Bezug auf das Heidenheim-Spiel um Geduld. "Wir haben noch viel zu verbessern und zu automatisieren in unserem Spiel. Das ist auch normal, wenn man so viele Neuzugänge hat. Da muss man uns ein bisschen Zeit geben, um uns als Mannschaft besser zu finden. Trotzdem wollen wir natürlich punkten." An das bisher letzte Pflichtspiel gegen Kiel denken sie in Braunschweig übrigens nicht gerne zurück. Im Mai 2018 stieg die Eintracht durch ein 2:6 in Kiel aus der Zweiten Liga ab.

Achillessehnenriss: Nächster Rückschlag für Kiels Awuku

Die Vorbereitung der "Störche" auf das Wiedersehen mit den "Löwen" wurde am Donnerstagvormittag gestört. Der 20 Jahre alte Offensivspieler Noah Awuku hat sich im Training die Achillessehne gerissen. "Für Noah tut es mir sehr leid, da er sich schon im Dezember letzten Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen und in den vergangenen Monaten intensiv in der Reha gearbeitet hat", sagte Holstein-Sportchef Uwe Stöver. "Dass er sich nun kurz nach der Rückkehr ins Mannschaftstraining erneut schwer verletzt hat, ist besonders bitter. Ich bin mir aber sicher, dass er sich erneut zurückkämpfen wird."

Mögliche Aufstellungen

Braunschweig: Dornebusch - Schultz, Wydra, Ziegele - Wiebe, Ben Balla, Nikolaou, Kijewski - Kobylanski - Kaufmann, Abdullahi

Kiel: Dähne - Ignjovski, Wahl, Komenda, van den Bergh - Meffert - J.-S. Lee, Mühling - Reese, Serra, Bartels

Stand: 25.09.2020, 17:49