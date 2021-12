Holstein Kiel - FC St. Pauli 3:0

Holstein Kiel erwischt Tabellenführer St. Pauli kalt

Von Johannes Freytag

Holstein Kiel hat das Nordduell zum Rückrundenauftakt in der zweiten Liga für sich entschieden. Die "Störche" setzten sich am Freitagabend überraschend, aber auch in der Höhe verdient mit 3:0 (3:0) gegen Tabellenführer FC St. Pauli durch.