Regeländerung zum Handspiel betrifft nur die Offensive

Möglicherweise entstand die Verwirrung aus einer Regeländerung zur neuen Saison. Nach der wird auch unabsichtliches Handspiel teilweise strafbar. Aber nur dann, wenn aus einem solchen Handspiel eine Torchance oder sogar ein Tor entsteht - ein sogenannter "klarer Vorteil". Die Regel betrifft allerdings ausschließlich die Offensive. Wer unabsichtlich mit der Hand ein Tor verhindert, kommt weiter ungestraft davon.

Luhukay: "Sage zum Thema Handspiel lieber nichts mehr"

Fragwürdig war in besagter Szene in jedem Fall das Eingreifen des Videoschiedsrichters, der die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters angriff. Denn die Beurteilung derartiger Handspiel-Situationen bleibt natürlich immer auch Auslegungssache. Ging die Hand des Spielers zum Ball? Hat sich der Spieler mit Absicht an die eigene Hand geschossen? Eindeutig ist das selten.

Sicher ist, dass die Handspiel-Situationen in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder Thema sein werden. Und viele der Protagonisten halten sich in der Beurteilung mittlerweile lieber zurück. Arminia Bielefeld wollte die Szene auf Anfrage von sportschau.de am Dienstagmorgen nicht weiter kommentieren, "weil man als Verein vorsichtig sein muss mit dem was man sagt" , wie Sprecher Daniel Mucha erklärte.

Und auch St. Paulis Trainer Jos Luhukay fühlte sich auf glattem Eis: "Ich sage zu dem Thema Handspiel öffentlich lieber nichts mehr, weil da im Moment ja kaum noch jemand durchblickt."

Stand: 30.07.2019, 09:20