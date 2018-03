Der Traum schien greifbar zu sein: der Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga. Der MSV Duisburg spielte eine starke Hinrunde und ließ Mannschaft und Fans vom Aufstieg träumen. Bei all der Träumerei haben sie wohl die vergangenen drei Spieltage verschlafen. Die " Zebras " mussten drei Niederlagen hintereinander einstecken: Erst das 0:5 in Kiel, dann das 1:2 im hitzigen Derby gegen Fortuna Düsseldorf und zuletzt das knappe 2:3 in Braunschweig.

Plötzlich geht der Blick nicht mehr nach oben, sondern nach unten: Vier Punkte trennen sie nur noch vom Relegationsplatz. " Unsere Spieler haben falsche Ideen im Kopf, sie haben sich in eine falsche Richtung beweg t", sagte MSV -Trainer Ilia Gruev nach dem Spiel in Braunschweig. Während dieser 90 Minuten hat er gemerkt, dass sich der Verein zu sehr auf der guten Platzierung ausgeruht hatte: "In der Halbzeit wurde ich dann auch mal laut, nicht ruhig und gemütlich, wie es bei uns in letzter Zeit war."

MSV muss am Abwehrverhalten arbeiten

Christian Gartner nach der 3:2 Niederlage in Braunschweig

Drei Punkte aus den vergangenen fünf Spielen; Platz 8 der Rückrundentabelle; insgesamt 46 Gegentore, nur drei Vereine sind schlechter. " Was mich nervt und mir auch Gedanken macht, ist, wie wir im Moment die Tore kassieren ", so der Coach. Die Defensive zeigte zuletzt viele individuelle Schwächen und ein zu lockeres Zweikampfverhalten. " Wir werden die Spieler klar im Kopf kriegen und oft und hart an unserem Defensivverhalten arbeiten ", kündigte Gruev an.

Am Samstag (31.03.2018) gegen Tabellenschlusslicht Kaiserslautern wird sich zeigen, ob das auch umgesetzt werden kann. Die Gäste vom Betzenberg müssen punkten, um eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Sie werden dafür hart kämpfen und alles andere als ein angenehmer Gegner sein.

Abstiegskampf könnte kommen

Für die Meidericher ist es also ein wegweisendes Spiel. In der 2. Bundesliga ist es gerade sehr eng. Selbst die von vielen Mannschaften angepeilte 40-Punkte-Marke könnte in dieser Saison nicht ausreichen, um sich vor dem Relegationsplatz zu schützen. Sollten die Duisburger wirklich gegen Kaiserslautern verlieren, könnten sie viele Plätze nach unten abrutschen und wären wieder mittendrin im Abstiegskampf. Gerade in der heimischen Arena sind die Duisburger nicht sehr erfolgreich. Hier haben sie die meisten Niederlagen in der laufenden Saison kassiert. Mit einem Sieg wird zumindest der Platz im oberen Mittelfeld gesichert - fürs erste.