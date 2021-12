Bock von Aue-Keeper Männel beschert Dresden Sieg

Aue: Zwei Sachsen und eine Dreierkette

FCE-Teamchef Marc Hensel überraschte schon vor dem Spiel und begann mit zwei waschechten Sachsen in der Startelf. Erik Majetschak (aus Leipzig) und Tom Baumgart (aus Chemnitz) rückten für Sören Gonther (Corona-Quarantäne) und Omar Sijaric in die Anfangself. Dynamo begann im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Karlsruhe nur mit einer Veränderung: Luca Herrmann begann für Julius Kade.

Die personellen Wechsel waren aber nicht der einzige Überraschungseffekt der Gastgeber. Hensel setzte erstmals auf eine Dreierkette und stellte den Dynamo-Angriff damit vor Probleme. Top-Torschütze und Ex-Auer Christoph Daferner fand in der ersten Halbzeit quasi nicht statt. Und auch sonst ließ Aue mit Ausnahme von einem Distanzschuss von Yannick Stark nichts gefährliches zu. So spielten die Schwarz-Gelben zwar den feineren Ball, gefährlicher war aber Aue.

Nazarov - ein Unruheherd

Schon nach wenigen Minuten hatte Dimitrij Nazarov das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber nach einer feinen Pass-Stafette an Kevin Broll im Tor der Dynamos. Die zweite Großchance im Spiel versiebte Baumgart. Vom dribbelstarken Nicolas Kühn traumhaft in Szene gesetzt, schoss er aus zehn Metern kläglich am Tor vorbei (21.). Viel mehr Alarm herrschte in dem fairen Sachsenderby vor den Toren aber nicht. Dafür hielten sich beide Teams zu sehr an das taktische Konzept und waren darauf bedacht, keine Fehler zu machen.

Königsdörffer nutzt Männel-Geschenk

Sicherheit statt Risiko hieß es auch nach der Pause, aus der Aue besser herauskam, aber zwei Konterchancen kläglich liegen ließ. Dynamo hatte Mühe, kam nicht mehr zu Chancen. Ein Tor für Schwarz-Gelb lag wahrlich nicht in der Luft, fiel aber, weil ausgerechnet "Mister Aue" - Martin Männel ein Bock passierte. Der Keeper passte direkt in den Lauf von Ransford Königsdörffer, der die Einladung abnahm und allein vor Männel aus spitzem Winkel zur Führung traf. Königsdörffer jubelte über seinen dritten Treffer innerhalb einer Woche. Schon gegen den KSC hatte er doppelt getroffen.

Mit dem Gegentreffer war das Auer Konzept über den Haufen geworfen worden. Allein auf lange Bälle und Konter zu setzen, funktionierte nun nicht mehr. Dynamo beschränkte sich auf das Verwalten und hegte keinerlei Ambitionen auf das zweite Tor. So blieb das Spiel bis zum letzten Atemzug spannend und mit noch einem großen Aufreger. Nach einem Kühn-Schuss blockte Dynamos Michael Sollbauer den Ball mit dem Arm. Schiedsrichter Felix Brych (München) entschied auf Weiterspielen, auch aus Köln gab es kein Signal. Verdient wäre ein Remis, doch darum geht es im Fußball nicht - auch nicht im Sachsenderby.

Stimmen zum Sachsenduell:

Pavel Dotchev (Aue):



Alexander Schmidt (Dresden):

Sanny Stephan