Abstiegsknaller im Erzgebirge: Aue empfängt Ingolstadt

Hensel: "Es ist Lieferzeit"

Der Druck ist bei beiden Teams immens hoch: Aue hat in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen, Ingolstadt hat von den zehn Saisonspielen sieben verloren und nur einen Sieg eingefahren. "Wir wissen, dass wir ein richtungsweisendes Spiel haben. Wir wissen, dass jetzt Lieferzeit ist, was die Punkte betrifft", sagte Aue-Teamchef Marc Hensel vor der Partie. Und Ingolstadts Angreifer Christian Gebauer sagt: "Es wird ein sehr schwieriges Spiel. Es ist ein sehr wichtiges Spiel."

Trainerwechsel bei Aue und Ingolstadt

Beide Teams haben sich in dieser Saison bereits einmal getroffen: Anfang August im DFB-Pokal gewann der FCI 2:1. Von der damaligen Partie Rückschlüsse zu ziehen wird aber schwierig: Denn sowohl bei Aue als auch bei den Ingolstädtern gab es zwischenzeitlich einen Trainerwechsel. Bei Aue ist Hensel der Nachfolger des am 19.09. entlassenen Aliaksei Shpileuski, beim FCI übernahm André Schubert am 27.09. für den zuvor entlassenen Roberto Pätzold.

Hensel: "Mein schwerstes Spiel"

"Wir müssen mutig bleiben, wir müssen die Bälle fordern. Wir müssen aber auch in jeder Sekunde des Spiels bei gegnerischen Angriffen die Zweikämpfe gewinnen", fordert Hensel, der vom schwersten Spiel in seiner bisher kurzen Amtszeit spricht, von seinem Team. Um sich mit dem ersten Saisonsieg zu belohnen, will er "den Druck in die richtigen Bahnen lenken, dass er beflügelt. Die Spieler wollen den Bock umstoßen."

Aue setzt auf Freitagabend-Statistik

Zuletzt hat Aue gegen Ingolstadt viermal in Serie nicht gewinnen können. Mut macht Hensel und seinem Team aber die Freitagabend-Statistik: Neun Freitagabend-Heimspiele in Folge haben die "Veilchen" zu Hause nicht verloren, von den letzten 18 Freitagabend-Heimspielen gingen nur zwei verloren.

Dirk Hofmeister