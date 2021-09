Mit den berühmt berüchtigten Fußstapfen ist das ja immer so eine Sache. Wenn ein neuer Trainer scheitert, wird gerne die Floskel bemüht, dass die Fußstapfen des Vorgängers zu groß waren.

Ähnlich hätte das Ganze in Paderborn laufen können. Schließlich hat Steffen Baumgart nach vier erfolgreichen Jahren samt Bundesliga Aufstieg den Abgang gemacht und ist seit Sommer Trainer des 1. FC Köln.

Kein leichtes Erbe, das Lukas Kwasniok da angetreten hat. Der 40-Jährige war vorher äußerst erfolgreich unterwegs beim 1. FC Saarbrücken – samt Teilnahme am Halbfinale des DFB Pokals und Aufstieg in die 3. Liga. In der vergangenen Saison stand in dieser Spielklasse ein äußerst beachtlicher fünfter Platz zu Buche.

Kwasniok und sein guter Start

Jetzt also die neue Herausforderung in Ostwestfalen und bisher scheinen ihm die Fußstapfen nicht sonderlich viel auszumachen. Lukas Kwasniok erklärt im Interview mit der Sportschau seinen Ansatz, als er den Vertrag unterschrieben hat: " Wenn in der Vergangenheit Großes möglich war, wird es in der Zukunft auch möglich sein. Baumi (Steffen Baumgart, Anm. der Redaktion) hat hier Großes erreicht, aber das ist ein neues Kapitel jetzt. "

Und dieses Kapitel beginnt sehr gut in Paderborn: Nach sieben Spieltagen grüßt der SCP von der Tabellenspitze. Die Ostwestfalen zeigen vor allem in der Offensive, was sie drauf haben: 16 Tore in sieben Spielen. Dauerpressing, Powerfußball und immer den Ball haben wollen – das war auch in der Ära von Steffen Baumgart die Mittel, die zum Erfolg führten.